Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Sensweiler (ots)

Am Montag, dem 07.09.20, ereignete sich in den Abendstunden bei Dunkelheit auf der L 162 zwischen Sensweiler und Wirschweiler ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem in Richtung Sensweiler fahrenden Rennradfahrer und einem entgegenkommenden PKW, welcher im Begriff war, ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Durch ein Ausweichmanöver des PKW konnte noch ein Frontalzusammenstoß mit dem Radfahrer verhindert werden. Aufgrund des seitlichen Anstoßes mit dem PKW kam der Radfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Feld zu Fall. Der 52 jährige Rennradfahrer erlitt hierdurch schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht und musste stationär aufgenommen werden.

