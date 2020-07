Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizisten nehmen flüchtenden Exhibitionisten im Ahnepark fest

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Nach kurzer Verfolgung gelang Beamten des Polizeireviers Nord am heutigen Donnerstagmorgen die Festnahme eines 40-jährigen Mannes, der im Verdacht steht, sich zuvor im Vellmarer Ahnepark vor einer 29-jährigen Frau entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen zu haben. Der Tatverdächtige aus Vellmar muss sich nun wegen "Exhibitionistischer Handlungen" verantworten.

Wie die Frau gegen 08:15 Uhr per Notruf der Polizei mitteilte, war sie im Ahnepark unterwegs, als ihr der auf einer Parkbank sitzende Mann mit heruntergelassener Hose auffiel. Vor ihren Augen soll der Täter sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Nachdem die 29-Jährige den Exhibitionisten laut auf sein unsittliches Verhalten angesprochen hatte, zog der Mann seine Hose hoch und flüchtete zunächst. Bei der sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls eingeleiteten Fahndung entdeckten die hinzugeeilten Polizisten des Reviers Nord den Verdächtigen, der bei Erblicken der Streife in Richtung eines Parkausgangs an der Holländische Straße davonrannte. Sein Fluchtversuch scheiterte allerdings, denn nach kurzer Verfolgung klickten für den 40-Jährigen die Handschellen. Der Festgenommene musste die Polizeibeamten auf das Revier begleiten. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an und werden von den Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo geführt.

