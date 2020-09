Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit nicht unerheblichem Schaden.

Georg-Weierbach (ots)

Am 08.09.2020 zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr wurde in der Straße "Am Südhang" in Idar-Oberstein, Ortsteil Georg-Weierbach, ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug, grauer Mercedes-Benz, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, möglicherweise ein LKW, nicht unerheblich beschädigt. Dabei wurde der linke Außenspiegel vollständig zerstört und ein Teil der Fahrerseite zerkratzt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne um eine Schadenregulierung zu kümmern, von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet um hilfreiche Zeugenangaben zum flüchtigen Unfallbeteiligten. Hinweise können telefonisch unter 06781/5610 oder auch per E-Mail an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:



Telefon: 06781- 5610

Telefax: 06781- 561 150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell