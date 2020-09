Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Hermeskeil (ots)

In dem Zeitraum vom 03.09.20, 00:00 Uhr bis zum 04.09.20, 05:00 Uhr wurde ein am Straßenrand geparkter schwarzer BMW in der Straße "Frauenrötchen" in Hermeskeil beschädigt. Beide Fahrzeugseiten wurden zerkratzt. Zudem wurde der rechte Hinterreifen beschädigt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil.

