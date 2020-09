POL-PDTR: Polizeiinspektion Trier: Unbelehrbarer Vandale

Polizeidirektion Trier

Trotz bestehendem Hausverbot und stark alkoholisiert betrat der 37 jährige polizeibekannte Tatverdächtige in den frühen Abendstunden des 07.09.2020 das Trierer Alleencenter. Dort erkannte ihn eine Mitarbeiterin, die der Mann zunächst verachtend anspuckte. Als die Frau den Sicherheitsdienst alarmierte, begab sich der Mann ins angrenzende Parkhaus, wo er sein schiebendes Fahrrad mit voller Wucht gegen mehrere geparkte Pkw donnerte. Der Sicherheitsdienst nahm die weitere Verfolgung bis zum Hauptmarkt auf, wo ihn Polizeibeamte schließlich kontrollieren konnten. Den in der Folge ausgesprochenen Platzverweis wusste der Chaot gekonnt zu ignorieren, denn bereits wenig später löste er den nächsten Einsatz aus, als er sich am Hauptbahnhof den anfahrenden Bussen in den Weg stellte. Weitere Einsätze blieben dann erstmal aus, denn der Mann verbrachte die nächtlichen Stunden in einer Gewahrsamszelle.

Die Polizei bittet insbesondere die Fahrzeugführer, deren Fahrzeug im Parkhaus Alleencenter beschädigt worden waren, sich mit der Polizei Trier unter 0651-9779/3200 in Verbindung zu setzen, da die Pkw bei der polizeilichen Aufnahme bereits nicht mehr aufzufinden waren.

