Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Niedermennig: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Konz (ots)

Am Mittwoch, 02.09.2020 in der Zeit von 12:30 Uhr bis 22:00 Uhr wurde in der Wendelinstraße in Konz-Niedermennig an einem auf einem Privatgrundstück abgestellten Wohnwagen die Handbremse der Anhängerkupplung gelöst. Der Wohnwagen rollte anschließend über einen Gehweg in den öffentlichen Straßenverkehr und kam an einer Straßenlaterne zum Stehen. Hinweise in dieser Sache werden an die Polizei Konz (06501/92680) erbeten.

