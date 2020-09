Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an der Erbeskopf Realschule Plus in Thalfang

Thalfang (ots)

In der Nacht vom Freitag den 04.09. auf den Samstag den 05.09.2020 haben bisher unbekannte Täter mehrere Pfosten, einen Lautsprecher und zwei Hinweisschilder auf dem Schulhof der Realschule Plus in Thalfang beschädigt. Nach aktueller Schätzung dürfte die Schadenshöhe ca. 700EUR betragen. Bei den bisherigen Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass sich die Täter im Bereich der Straßen Träf und Schulweg bewegten. Gab es weitere Sachbeschädigungen in diesen Bereichen? Haben Sie in der Nacht verdächtige Personen gesehen oder gehört?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/9374-0

pimorbach@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache

www.polizei.rlp.de/pimorbach





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell