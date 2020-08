POL-WHV: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

In der Nacht zum Mittwoch, 26.08.2020, gelangten bislang unbekannte Täter über eine Lichtkuppel in die Räumlichkeiten eines Kindergartens in der Geniusbankstraße, öffneten Schränke und traten eine Tür zum Büro auf. Nach jetzigem Sachstand wurde das Objekt ohne Diebesgut verlassen. Außerdem kam es in der Zeit vom 23.-26.08.2020 in der Inostraße zu einem Einbruch, bei dem die Verglasung eines Fensters eingeschlagen und das Fenster entriegelt wurde. In der Bismarckstraße wurde am Mittwoch in der Zeit von 17 - 19 Uhr bei einer gemeinnützigen Einrichtung in der Bismarckstraße ebenfalls eine rückwärtige Scheibe eingeworfen. Ob bei den beiden Einbrüchen überhaupt etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Das Einschlagen der Scheibe könnte Krach verursacht haben, außerdem könnten verdächtigen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sein. Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. (981386; 984259; 985201)

