Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Wildkamera gestohlen; Bad Fallingbostel: In Gaststätte eingebrochen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.07.2020 Nr. 1

17.07 / Wildkamera gestohlen

Neuenkirchen: Unbekannte entwendeten im Waldgebiet "Auf dem Loh", rechtsseitig der K 22, zwischen Tewel und Grauen eine Wildkamera. Tatzeit. Freitag, 10.00 - 19.00 Uhr. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

20.07 / In Gaststätte eingebrochen

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Montag hebelten Einbrecher die Hintertür einer Gaststätte am Kirchplatz auf, gelangten in das Objekt und entwendeten verschiedene Spirituosen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

