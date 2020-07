Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel - Brand bei Mondelez Dorfmark - Heckenbrand Walsrode - Betrunkener gegen PKW gefahren

Bad Fallingbostel Entstehungsbrand auf dem Dach einer Fabrikationshalle

Am Freitag in den frühen Nachmittagsstunden kam es in Bad Fallingbostel zu einem Entstehungsbrand auf dem Dach einer Fabrikationshalle der Firma Mondelez. Durch Arbeiten einer Dachdeckerfirma wurde die Dachoberfläche an einer Lüftungsanlage erhitzt, wodurch es zu einer Verpuffung und Rauchentwicklung in der Werkshalle kam und der Brandmeldealarm ausgelöst wurde. Unterhalb der Dachhaut war es in der Isolierung zu einem Schwelbrand gekommen. Zu einer offenen Flammen-/Rauchentwicklung kam es nicht. Die Werksfeuerwehr des Unternehmens hatte bereits erste Maßnahmen eingeleitet und kühlte die Dachkonstruktion mittels Wasser. Durch die zusätzliche angeforderte FFW Bad Fallingbostel wurde mittels Wärmebildkamera eine erhöhte Temperatur im Dachinneren der Fabrikationshalle festgestellt. Diese brachte daraufhin einen Teleskopmast in Stellung. Nach dem Öffnen der Dachhaut wurde der Schwelbrand abgelöscht. Eine Gefahr für Mitarbeiter des Lebensmittelunternehmens bestand nicht. Der Dachdecker blieb unverletzt. An der Dachkonstruktion entstand ein geschätzter Schaden von ca. 25000 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Dorfmark

Heckenbrand in Dorfmark

Am Samstag in den Nachmittagsstunden kam es in Bad Fallingbostel/Dorfmark in der Schulstraße zu einem Heckenbrand. In guter Absicht hatten 3 Jugendliche/Heranwachsende in Abwesenheit der Eltern damit begonnen den Fußweg vor dem Grundstück zu reinigen. Für die Entfernung von Unkraut setzten sie unter anderem auch einen Gasbrenner ein. Hierbei geriet jedoch eine auf der Grundstücksgrenze befindliche Lebensbaumhecke in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Dorfmark konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

Walsrode - Betrunken gegen Pkw gefahren -

Am 19.07.2020, gegen 00:50 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Walsroder mit seinem Elektrofahrrad die Bromberger Straße in Walsrode. Aufgrund seines Alkoholisierungsgrades fuhr der Mann gegen einen geparkten Pkw und stürzte. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt in die Medizinische Hochschule Hannover verbracht. Eine Blutprobe wurde entnommen. Am Pkw und am Fahrrad entstanden geringe Sachschäden.

