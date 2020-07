Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode

A 7: Lkw-Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.07.2020 Nr. 2

16.07 / Lkw-Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Walsrode / A 7: Am Donnerstag, gegen 16.35 Uhr kam es auf der A7, in Höhe der Abfahrt Westenholz, Fahrtrichtung Hannover zu einem schweren Verkehrsunfall am Stauende. Ein 63jähriger Lkw-Fahrer hatte offensichtlich die Situation zu spät erkannt, bremste, geriet mit seinem Gespann ins Schlingern und fuhr auf einen Sattelzug auf. Die Fahrerkabine wurde bei dem Aufprall abgerissen; der Fahrer in seiner Kabine schwerverletzt eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann mit schwerem Rettungsgerät. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Richtungsfahrbahn Hannover musste bis circa 19.00 Uhr vollgesperrt werden. Danach wurde ein Fahrstreifen freigegeben. Auf der Autobahn und der Umleitungsstrecke kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

