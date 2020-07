Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Polizei fasst Ladendiebe; Munster

Walsrode

Neuenkirchen: Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.07.2020 Nr. 2

15.07 / Polizei fasst Ladendiebe

Walsrode: Zwei Unbekannte entwendeten am Mittwochnachmittag aus einem Bekleidungsgeschäft an der Moorstraße eine Jeanshose. Die Polizei fahndete im Anschluss an die Tat nach den Tätern und konnte sie kurz darauf festnehmen. Bei den Männern handelt sich um zwei 30 und 31-Jährige aus Bad Fallingbostel. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. Das Diebesgut konnte aufgefunden und an die Geschädigten zurückgegeben werden.

15.07 / Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss

Munster / Walsrode / Neuenkirchen: Im Zeitraum der vergangenen 24 Stunden sind im Heidekreis bei insgesamt drei Verkehrsteilnehmern Blutproben entnommen worden. Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochvormittag, gegen 10.40 Uhr auf der Brucknerstraße in Munster eine Pkw-Fahrerin. Die Frau führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,52 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und stellten den Führerschein sicher. In Walsrode fiel ein 36jähriger Walsroder auf, weil er beim Autofahrern starke Ausfallerscheinungen zeigte, indem er gegen 21.40 Uhr die Hannoversche Straße mit konstanten 20 Km/h befuhr und dabei zudem auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,58 Promille. Eine Blutprobe sowie eine Führerscheinsicherstellung waren auch hier die Folge. In Neuenkirchen befuhr ein 18-Jähiger gegen 00.37 Uhr am Donnerstag auf seinem Fahrrad mit 1,61 Promille die Visselhöveder Straße. Der Heranwachsende wurde bereits im Rahmen eines anderen Einsatzes darauf hingewiesen, dass Fahren mit seinem Fahrrad zu unterlassen. Auch bei ihm wurde eine Blutprobe angeordnet.

