Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau:Zettel hinterlassen - Polizei sucht Zeuge/Zeugin zu Unfallflucht auf Parkplatz des Amtsgerichts; Walsrode: Ladendetektiv angegriffen; Schneverdingen: In drei Fahrzeuge eingebrochen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 15.07.2020 Nr. 1

15.07 / Zettel hinterlassen - Polizei sucht Zeuge/Zeugin zu Unfallflucht auf Parkplatz des Amtsgerichts

Soltau: Die Polizei Soltau sucht einen Zeugen/eine Zeugin, die auf dem Parkplatz des Amtsgerichts an der Blumenstraße einen Unfall beobachtete. Demnach war eine junge Frau gegen ein Auto gefahren und hatte sich anschließend entfernt. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 10.07.2020 und Montag, 13.07.2020. Der Zeuge/die Zeugin hinterließ einen Kassenbon einer Tankstelle hinter der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeugs, auf dem der Vorgang und ein Kennzeichen notiert waren. Leider sind die Personalien des Zeugen/der Zeugin unbekannt. Die vermeintliche Unfallverursacherin streitet den Vorfall ab. Der Zeuge/die Zeugin wird gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

14.07 / Ladendetektiv angegriffen

Walsrode: Ein Ladendetektiv beobachtete am Dienstagnachmittag einen Dieb, der in einem Supermarkt an der Rudolf-Diesel-Straße ein Smartphone und sechs Flaschen Alkohol einsteckte und sprach ihn beim Verlassen des Marktes an. Der 31jährige Täter schlug nach dem Detektiv, der den Schlag abwehrte, konterte und den Mann anschließend in ein Büro brachte. Hinzugerufene Polizeibeamte ließen den 31-Jährigen einen Drogentest durchführen, der positiv auf Kokain reagierte. Durch einen Richter wurde eine Blutentnahme angeordnet. Es wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

14.07 / In drei Fahrzeuge eingebrochen

Schneverdingen: Unbekannte drangen in der Nacht zu Dienstag in drei Fahrzeuge ein, in dem sie jeweils eine Scheibe einschlugen und sich auf diese Weise Zugang verschafften. Betroffen waren ein VW Polo an der Fritz-Reuter-Straße, ein VW Passat an der Harburger Straße und ein Sprinter an der Overbeckstraße. Die Täter entwendeten Werkzeug, ein Portmonee und einen Rucksack. Der Schaden wird auf rund 1.800 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern bitte unter 05193/982500.

14.07 / Bus trotz Gegenverkehr überholt

Eickeloh: Ein 81jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Dienstagmittag die L 190 in Richtung Eickeloh und überholte einen davor fahrenden Gelenkbus, obwohl Gegenverkehr herrschte. Trotz einer Gefahrenbremsung und eines Ausweichmanövers des entgegenkommenden Pkw kam es zu einer Berührung mit Pkw und Bus. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

14.07 / Fünf Leichtverletzte bei Vorfahrtunfall

Harber: Aus Richtung Wietzendorf kommend, übersah eine 22jährige Autofahrerin am Dienstag, gegen 13.43 Uhr einen auf der B 71 in Richtung Munster fahrenden Pkw. Es kam im Einmündungsbereich B71 / K 10 zum Zusammenstoß, bei dem die Verursacherin und ihre 53jhrige Mitfahrerin sowie die drei Insassen des anderen Fahrzeugs (62, 60, 64 Jahre alt) leicht verletzt wurden. Die Beteiligten kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus.

15.07 / Mann schiebt Pkw auf Autobahn - 1,83 Promille

Wedemark / A 7: Nach Hinweisen auf ein liegengebliebenes Fahrzeug wurde ein 49jähriger Mann aus Hannover in der Nacht zu Mittwoch, gegen 01.30 Uhr von einer Polizeistreife auf der Autobahn im Bereich Wedemark, Fahrtrichtung Hannover kontrolliert. Der Hannoveraner schob im dortigen Baustellenbereich seinen liegengebliebenen Pkw. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkohol fest. Der Mann führte einen Test durch. Das Ergebnis lautete 1,83 Promille. Da davon auszugehen war, dass er das Fahrzeug zuvor gefahren hatte, ließen die Beamten eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

