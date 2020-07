Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Westerharl: Täter lassen Rucksäcke zurück - Wer kennt die Gegenstände?

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.07.2020 Nr. 1

17.07 / Täter lassen Rucksäcke zurück - Wer kennt die Gegenstände?

Westerharl: Nachdem sie Anfang Mai eine Waldhütte in einem Waldstück an der Westerharler Straße beschädigten, ließen Unbekannte zwei Rucksäcke und zwei Bauchtaschen am Tatort zurück. Auf den identisch aussehenden Rucksäcken ist ein markanter Aufdruck "Batman/Supermann" vorhanden. Unmittelbar nach der ersten Tat kehrten die Täter zurück, um vermutlich die vergessenen Gegenstände zu holen. Die Hütte wurde erneut verwüstet. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu den Taten und insbesondere zu den Rucksäcken und Bauchtasche geben? Hinweise bitte an die Polizei Bomlitz unter 05161/949630.

