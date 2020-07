Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Granate bei Erdarbeiten freigelegt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.07.2020 Nr. 1

21.07 / Granate bei Erdarbeiten freigelegt

Walsrode: Ein Bagger legte am Montag, gegen 13.20 Uhr auf einem eingezäunten, ungenutzten ehemaligen Betriebsgelände der Deutschen Bahn am Bahnhof Walsrode bei Erdarbeiten eine Granate frei. Die Polizei stellte durch Absperrmaßnahmen einen Sicherheitsbereich her. Der Bahnverkehr wurde eingestellt. Spezialisten klassifizierten den Fund als eine 300-Kilogramm-Granate, ohne Zünder, aus dem 2. Weltkrieg. Nach erfolgter Gefahrenanalyse wurde der Bahnverkehr gegen 15.30 Uhr wieder freigegeben, die Sperrungen wieder aufgehoben und die Granate abtransportiert. Der Einsatz wurde von der Polizei über Twitter begleitet (@Polizei_HK)

