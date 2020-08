Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever - 11-Jähriger Radfahrer leicht verletzt

Jever (ots)

Am Dienstagnachmittag, 25.08.2020, befuhr ein 11-Jähriger gegen 17.00 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Mühlenstraße in Richtung stadteinwärts und überquerte unmittelbar nach dem Tivoli-Kreisverkehr die Mühlenstraße und kollidierte mit dem Pkw einer 22-Jährigen, die in Richtung stadtauswärts fuhr. Der Junge wurde durch den Sturz leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

