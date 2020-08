Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - es blieb bei Sachschäden

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag, 25.08.2020, kam es in der Mitscherlichstraße gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Opel befand sich mit seinem PKW auf dem Parkstreifen in Höhe Hausnummer 16 vor der Mitscherlichstraße und wollte in den fließenden Verkehr in Richtung Peterstraße einfahren. Zeitgleich befuhr eine 68-jährige Fahrerin eines Pkw Dacia mit ihrem PKW die Mitscherlichstraße in Richtung Peterstraße. Der vom Parkstreifen anfahrende übersah den Pkw Dacia, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Es blieb bei Sachschäden an beiden Fahrzeugen, verletzt wurde niemand.

