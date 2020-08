POL-WHV: Verbale Streitigkeiten auf einer Feier arten aus - Polizei leitet ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Am Montag, 24.08.2020, wurde nachträglich bei der Polizei in Jever angezeigt, dass es bereits in der Nacht zum Sonntag, 23.08.2020 zu einer gefährlichen Körperverletzung im Rahmen einer Geburtstagsfeier im Bereich Cleverns gekommen sein soll. Im Verlaufe der Feier kam es zu anfangs zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 18- und einem 22-jährigen Jeveraner. Dieser Streit eskalierte derart, dass der 18-Jährige seinem Kontrahenten einen Faustschlag und einen Tritt ins Gesicht versetzte. Der 22-Jährige wurde dadurch leicht verletzt, die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

