Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ein

Varel (ots)

Am späten Montagmittag, 24.08.2020, befuhr eine 77-Jährige aus Heiligenhaus (LK Mettmann) gegen 13:40 Uhr mit ihrem Pedelec die Straße Am Tannenkamp von der Oldenburger Straße kommend. An der Einmündung zur Neudorfer Straße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden bevorrechtigten PKW Opel. Durch den Zusammenstoß stürzte die 77-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach dem Unfall nahm sie zum Fahrzeugführer des Opel kurz Kontakt auf, zu einem weiteren, auch erforderlichen Personalienaustausch kam es jedoch nicht, da der PKW-Fahrer seine Fahrt unerlaubt fortsetzte. Aufgrund der Weitergabe des Kennzeichens eines Zeugen vom flüchtenden Fahrzeug, konnte die Polizei ihre Anschlussermittlungen treffen und ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht einleiten, die Ermittlungen dauern an.

