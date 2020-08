Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer Baggerschaufel in Zetel - Abtransport der 100 Kilo schweren Schaufel dürfte mit einem Fahrzeug passiert sein - Wem ist etwas aufgefallen?

Zetel (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 21.-24.08.2020 von einem Firmengelände in der Jakob-Borchers-Straße eine dort abgelegte Baggerschaufel. Auf der ca. 80 cm breiten und 100 kg schweren Schaufel ist auf der Rückseite ein dreifaches "T" sichtbar. Aufgrund des Gewichts des Diebesgutes geht die Polizei davon aus, dass der Abtransport mit einem Fahrzeug erfolgt sein dürfte. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Zetel unter der Telefonnummer 04453/978620 in Verbindung zu setzen.

