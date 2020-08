Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Möglicher Diebstahl aus einem Lkw - ein Zeuge sah zwei junge Männer aus dem Fahrzeug springen und in Richtung Sander See rennen - Polizei bittet um weitere Hinweise

Sande (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 23.08.2020, meldete sich ein aufmerksamer Zeuge gegen 01:45 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass er an einer Baustelle an der K 294 vorbeigefahren sei. Dort sah er zwei jungen Männer, die aus einem dort stehenden Lkw gesprungen sind und sich in unbekannte Richtung entfernt haben. Der Zeuge erklärt den eintreffenden Beamten, dass die flüchtenden Personen etwa 18 - 20 Jahre alt gewesen sein sollen. Einer soll ein schwarzes Basecap getragen haben, sie wären beide in Richtung Sander See geflüchtet. Die selbstfahrende Arbeitsmaschine stand im Bereich der neuen Umgehungsstraße (K294) auf der dortigen Baustelle, die sich südwestlich des dortigen Bahnüberganges (Altmarienhausen) befindet. Die Tür der Arbeitsmaschine stand offen, zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde oder was die die beiden Täter beabsichtigt haben. Zur näheren Aufklärung bittet die Polizei Zeugen, die ergänzende Angaben machen können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

