Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigungen an einem Haus in Jever - Unbekannte rissen u.a. eine Holztür aus dem Scharnier - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Die Bewohnerin eines Privathauses, in der Nähe einer Kneipe an der Mühlenstraße, teilte mit, dass es im Zeitraum vom 22.08. 22:00 Uhr, bis zum 23.08. 09:00 Uhr, zu Sachbeschädigungen zu ihrem Nachteil gekommen sei. Durch Polizeibeamte des Polizeikommissariats Jever wurde vor Ort festgestellt, dass offenbar ein massiver, mehrere Meter langer Ast auf das Grundstück gegen einen dortigen Zaun geworfen wurde. Zudem wurde eine Holztür aus dem Scharnier gerissen und mehrere Zaunelemente durch Gewalteinwirkung aus dem Zaun gebrochen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04461/92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. (968328)

