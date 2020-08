POL-WHV: Das Social-Media-Team der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland twitterte unter dem Hashtag #110WHVLive 12-Stunden das Einsatzgeschehen in Wilhelmshaven

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven. Am Freitag, den 21.08.2020, war es soweit, Sven Schwarz und Manuel Seyfang vom Social-Media-Team der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland gaben ihren Follower für 12 Stunden Einblick in die Einsatzsituationen im Stadtgebiet. Der Startschuss fiel um 10.00 Uhr. Der erste Einsatz ließ nicht lange auf sich warten und der erste Tweet wurde gesandt: "Eine Funkstreifenbesatzung ist aktuell zur Sachverhaltsaufnahme bei einer Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe in der wilhelmshavener Innenstadt eingesetzt", hieß es. "Unsere Follower erlebten einen bunten Polizeialltag mit Einsätzen verschiedener Art von Unfällen, über Eigentumsdelikten, Hilfeleistungen sowie Verkehrsdelikten", berichtete Sven Schwarz. "Eine Trunkenheitsfahrt unter 1,95 Promille sowie der Brand einer Hecke, dürfte zu den Highlights an diesem Tag zählen", so Sven Schwarz weiter. Die Follower beobachteten am Abend, dass es plötzlich an Tweets mangelte, obwohl in der Stadt ein Großeinsatz der Polizei im Gange war. Das hatte die Ursache, dass Manuel Seyfang und Sven Schwarz ihre Smartphones gegen Einsatzmittel tauschten und ihre Kollegen aus dem Einsatzbereich unterstützen mussten. Zwei Großfamilien hatten eine Auseinandersetzung, wo jede Hand gebraucht wurde. (die Polizei berichtete.) Um 22.00 Uhr waren die 12 Stunden vorbei. In der gesamten Zeit hat das Social-Media-Team 48 Tweets abgesetzt. Rund 110.000 Impressionen (so oft wurden alle 48 Tweets angesehen) wurden verzeichnet. "Der Tag hat uns gezeigt, dass unsere Arbeit ein großes Interesse bei der Bevölkerung weckte und eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürger erreicht wurde", teilte Manuel Seyfang mit. "Am Ende der Twitter-Begleitung zählten wir rund 75 Follower mehr", so Manuel Seyfang weiter. Der Twitter-Kanal ist aber auch im Alltag für Jedermann ein wichtiges und interessantes Medium, da man dort Aktuelles aus erster Hand der Polizei erfahren kann. Zum Beispiel Gefahrenlagen, Umleitungen oder andere Ereignisse werden getweetet. Aber auch ein aufgefundener Hund, der eine Nachtschicht in der Polizeiwache verbrachte, wurde gepostet, um das Herrchen zu finden. Ganz wichtig: Der Kanal dient allerdings nicht dazu, Anzeigen zu erstatten oder andere Umstände zu melden. Eine 24/7 Monitoring findet nämlich nicht statt, sodass die Polizei keine akuten Maßnahmen treffen kann. Notfälle müssen ausschließlich über 110 gemeldet werden!

