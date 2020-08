Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an einer Ampelanlage - Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet und bittet um Hinweise

Varel (ots)

Am Sonntagvormittag, 23.08.2020, erhielt die Polizei gegen 11:45 Uhr Kenntnis von einem Fund mehrere Teile einer Lichtzeichensignalanlage. Die eingesetzten Beamten konnten kurze Zeit später feststellen, dass diese zur Ampelanlage Mühlenstraße/Düsternstraße gehörten. Nach jetzigem Erkenntnisstand müssen Unbekannte diese von der Anlage entfernt haben, ein Zeuge hatte die Teile beim Gymnasium in der Moltkestraße aufgefunden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die in dem Zusammenhang Auffälliges beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

