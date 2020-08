Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Pkw-Aufbrüche in Wilhelmshaven - Unbekannte zerstören Scheiben, um an die im Fahrzeug zurückgelassenen Wertsachen zu gelangen

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, 23.08.2020, kam es im Stadtgebiet zu zwei Pkw-Aufbrüchen. In der Zeit von 06:00 - 13:20 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines in der Gökerstraße/Bremer Straße stehenden Pkw Opel ein und entwendeten die sich im Innenraum befindliche Geldbörse mitsamt den Papieren. In der Zeit von 17:50 - 19:10 Uhr wurde die Fallscheibe eines auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße stehenden Pkw Opel aufgehebelt und eine Dose mit Kleingeld entwendet. In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinwiese. Personen, die Verdächtiges beobachtet oder gehört haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. (968642; 969315)

