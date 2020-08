Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auffahrunfall in Jever - zwei verletzte Personen und Sachschäden

Jever (ots)

Am Montagnachmittag, 24.08.2020, befuhr eine 31-jährige Pkw-Führerin gegen 15:00 Uhr die Mühlenstraße in Richtung Stadtmitte. Als sie verkehrsbedingt mit ihrem Pkw warten musste, erkannte eine 23-jährige Führer eines nachfolgenden Pritschenwagens dies zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Die 31-jährige Fahrzeugführerin, sowie ihre ebenfalls im Pkw befindliche Tochter wurden vorsorglich durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

