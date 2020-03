Polizei Hagen

POL-HA: Mofa auf der Volmestraße übersehen

Hagen (ots)

Am Sonntagabend, 22:40 Uhr, kam es auf der Volmestraße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 24-jährige Frau war mit ihrem Mofa auf der Volmetalstraße in Richtung Eilpe unterwegs. Ein 21-jähriger Mann fuhr mit seinem VW die Straße in die gleiche Richtung und übersah das Zweirad. Bei der Kollision wurde die 24-Jährige auf die Windschutzscheibe geschleudert und fiel daraufhin auf den Asphalt. Die Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen.

