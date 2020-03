Polizei Hagen

POL-HA: Kleinkraftrad ohne Versicherung

Hagen (ots)

Am Samstag, 29. Februar gegen 15.00 Uhr bemerkte die Polizei im Rahmen einer Streifenfahrt an der Straße Im Mühlenwert zwei Kleinkrafträder, die in Richtung Enneper Straße fuhren. Die Zweiradfahrer trugen hierbei keine Schutzhelme. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass ein 23-jähriger sein Kleinkraftrad führte obwohl hierfür kein Versicherungsschutz bestand. Sein 34-jähriger Begleiter konnte keinen zum Führen eines Kleinkraftrades erforderlichen Führerschein vorweisen. Beide Fahrzeugführer erwartet jetzt ein Strafverfahren.

