Polizei Hagen

POL-HA: 57-jährige Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Auf der Feithstraße kam es am Freitag, 28. Februar, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Gegen 11.15 Uhr fuhren die Fahrzeuge auf der Feithstraße in Richtung Boele. Als der vorweg fahrende 36-jährige Autofahrer mit seinem VW abbremsen musste konnte ein nachfolgender 36-jähriger Mann seinen Renault nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den, in der Mitte zwischen den Autos fahrenden, Citroen einer 57-jährigen Frau auf. Der Citroen wurde danach noch auf den vorderen VW aufgeschoben. Durch die Kollision wurde die Autofahrerin leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

