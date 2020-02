Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter ohne Versicherung sichergestellt

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 27. Februar gegen 14:30 Uhr, bemerkte die Polizei im Rahmen einer Streifenfahrt einen E-Scooter auf der Elberfelder Straße. Ein 17-Jähriger war mit dem Fahrzeug, das über kein Versicherungskennzeichen verfügte, in Richtung Volkspark unterwegs. Die Beamten hielten den jungen Fahrer an. Dieser gab an, nicht zu wissen, dass eine Versicherungspflicht besteht. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher.

