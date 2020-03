Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in die Fritz-Reuter-Schule

Hagen (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen dem 27.02.2020, 17.00 Uhr und dem 28.02.2020, 06.30 Uhr in die Fritz-Reuter-Schule an der Kapellenstraße ein. Die Einbrecher verschafften sich Zugang an der Haupteingangstür. Was die Täter als Beute davon trugen, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise können unter 02331-986-2066 an die Polizei weitergegeben werden.

