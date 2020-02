Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Polizei beendet Drogenfahrt

Unter Drogeneinwirkung und ohne Führerschein Auto gefahren

Ulm (ots)

Für einen 32-jährigen aus einer Kreisgemeinde endete die Autofahrt in Biberach in der Rollinstraße. Biberacher Beamte hielten in der Nacht zum Sonntag gegen 02:30 Uhr einen Peugeot an, an dessen Steuer der Mann saß, obwohl ihm der Führerschein entzogen ist. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein Test bestätigte dies. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme in einer Klinik folgte. Auf den Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu. ++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0198951)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: +49 (0)731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell