Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Drei Verkehrsunfälle im Stadtgebiet - leicht verletzte Personen und Sachschäden

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagmittag, 24.08.2020, überquerte ein 21-jähriger Radfahrer in Höhe Hausnummer 159 die Marktstraße, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten und stieß gegen einen Pkw Audi, in dem ein 33-Jähriger saß. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und wurde leicht verletzt. Gegen kurz vor halb zwei kam es in Heppens zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 45-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Westen, wechselte von der linken auf die mittlere Fahrspur und übersah einen 53-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Es kam zum Zusammenstoß, so dass der 53-Jährige stürzte und leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, der Roller musste abgeschleppt werden. Fast zeitgleich kam es an der Bunsenstraße/Liebigstraße zu einem dritten Unfall. Dort befuhr eine 21-jährige Pkw Nissan-Fahrerin die Bunsenstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts (Westen). Nach jetzigem Stand wurde die Fahrzeugführerin kurz vor der Einmündung Bunsen- Ecke Liebigstraße von der Sonne geblendet und habe zu spät gesehen, dass der vor ihr fahrende Pkw VW nach links in die Liebigstraße einbiegen wollte und deshalb gebremst hätte. Der sofort eingeleitete Bremsvorgang, konnte das Auffahren nicht mehr verhindern, die 54-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, der Pkw Nissan musste abgeschleppt werden.

