Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gefährdung des Straßenverkehrs in Sande - Audi überholte trotz Gegenverkehr - Polizei bittet um Hinweise

Sande (ots)

Die Polizei Sande sucht Zeugen und Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung im Zusammenhang mit einem Überholvorgang. Dieser Vorfall soll sich am Freitagnachmittag, 21.08.2020 gegen 16:45 Uhr zugetragen haben. Mehrere Fahrzeuge befuhren den Oldenburger Damm aus Richtung Zetel kommend in Richtung Sande. Etwa 100 Meter vor der Tankstelle soll ein PKW Audi trotz Gegenverkehr diese Fahrzeuge überholt haben, so dass mindestens zwei Fahrzeuge stark abbremsen mussten. Bei einem dieser gefährdeten Fahrzeugführer soll es sich um den Fahrer eines dunklen BMW gehandelt haben. Bei dem entgegenkommenden PKW soll es sich um ein gelbes Fahrzeug gehandelt haben. Die betreffenden Fahrzeugführer bzw. mögliche weitere Gefährdete, sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sande unter der Rufnummer 04422/999750 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell