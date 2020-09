Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus an Grillhütte in Heidenburg

Heidenburg (ots)

In der Nacht von Samstag den 05.09.20 auf Sonntag den 06.09.20 kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Grillhütte in Heidenburg durch unbekannte Täter. Dabei gingen Glasscheiben der Eingangstür sowie eine Fensterscheibe zu Bruch. Vermutlich wurden diese Schäden durch den gezielten Wurf von Glasflaschen verursacht. Weiterhin wurde eine die Feuerstelle umgebende Umzäunung aus dem Boden gerissen und umgeworfen.

Hinweise werden von der Polizeiinspektion Morbach entgegengenommen.

