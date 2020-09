Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 02. September 2020, zwischen 07:30 Uhr und 13:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrzeug auf dem Parkplatz der Hauptschule am Alten Postweg einen geparkten Ford Kuga an der Beifahrertür. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

