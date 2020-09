Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage- Diebstahl eines Pedelecs

Zwischen Sonntag, 30. August 2020, 20.00 Uhr, und Dienstag, 01. September 2020, 15.00 Uhr, kam es in der Straße Höner-Mark-Weg zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete ein Pedelec "Telefungen E-Bike MTB Aufsteiger M920" in der Farbe Schwarz aus einem Fahrradschuppen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

