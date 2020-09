Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Morbach (ots)

Am Dienstag dem 08.09.2020 ereignete sich an der Einmündung B327 zur K99, in Höhe der Esso Tankstelle in Morbach, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 72-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Bei dem Unfall kollidierten, während eines Abbiegevorgangs ein Transporter und ein LKW. Der schwer verletzte Fahrer des Transporters wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 12.000EUR. Die B327 wurde zwischen 08:00 und 09:05 Uhr teilweise gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Im Einsatz befanden sich neben der Polizeiinspektion Morbach die Feuerwehr Morbach, das DRK mit einem Rettungswagen, ein Notarzt mit Rettungshubschrauber und die Straßenmeisterei Bernkastel.

