Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei sucht Zeugen zu Körperverletzung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Pestalozziallee 14.07.2020, 16.25 Uhr

Am Dienstagnachmittag wurde in der Innenstadt eine 66 Jahre alte Wolfsburgerin von einem noch unbekannten Täter durch einen Dosenwurf leicht verletzt. Den Ermittlungen zufolge war die Passantin auf dem Fußweg der Pestalozziallee zwischen Porschestraße und Schillerstraße unterwegs, als der Unbekannte vermutlich vom ersten Parkdeck des Parkhauses plötzlich eine geöffnete Getränkedose warf, die den Kopf der 66-Jährigen traf. Hierbei erlitt die Wolfsburgerin eine Platzwunde. Rettungssanitäter brachten die Verletzte, die selber nicht den Täter gesehen hat, zur weiteren Behandlung ins Klinikum. Die Ermittler der Polizei Wolfsburg suchen Zeugen zu dem Dosenwurf, der sich um 16.25 Uhr ereignete. Hinweise bitte an die Polizeiwache unter der Rufnummer 05361-46460.

