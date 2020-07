Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen: Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Anna-Sophien-Straße 14.07.20, 20.10 Uhr

Am Dienstagabend zogen Polizisten in Schöningen einen 30 Jahre alten Opel-Fahrer nach einer routinemäßigen Verkehrskontrolle aus dem Verkehr. Der 30-Jährige gab gleich zu Beginn der Überprüfung an, noch nie einen Führerschein besessen zu haben. Als im weiteren Verlauf ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine verlief, wurde dem aus der Samtgemeinde Nord-Elm stammenden Fahrer eine Blutprobe entnommen und auch die Weiterfahrt untersagt. Zudem muss sich der 30-Jährige wegen Drogenbesitz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell