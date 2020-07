Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Golf-Fahrer unter Alkoholeinfluss aus dem Verkehr gezogen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Vorsfelde, Im Eichholz 15.07.20, 18.45 Uhr

Am Mittwochabend stoppte eine Polizeistreife den 45 Jahre alten Fahrer eines VW Golf in der Straße im Eichholz in Vorsfelde noch rechtzeitig, bevor Schlimmeres passieren konnte. Da der gebürtige Hannoveraner offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde vor Ort ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab um 18.45 Uhr einen Wert von 2,33 Promille. Der Beschuldigte gab an, circa sechs Bier getrunken zu haben und lediglich kurz zum Einkaufen fahren zu wollen. Stattdessen wurde bei dem 45-Jährigen um 19.15 Uhr eine Blutentnahme durchgeführt. Die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

