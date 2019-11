Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - 76-jähriger Senior aus Altenwohnheim vermisst

Wermelskirchen (ots)

Am Donnerstagmorgen (21.11.), zwischen 5 und 7 Uhr, hat der 76-jährige Hans Komorowski das Altenwohnheim in der Adolf-Flöring-Straße in Wermelskirchen verlassen und wird seither vermisst. Die Polizei sucht mit einem großen Aufgebot nach dem Senior, der an Demenz erkrankt und auf Medikamente angewiesen ist. Auch ein Polizeihubschrauber und ein Mantrailer-Suchhund sind im Einsatz. Beschreibung des Vermissten: circa 165-175 cm groß, schmale Statur, graue Haare, eingefallenes Gesicht, gut zu Fuß, trug eventuell eine graue Hose, einen grauen Pullover und schwarze Schuhe. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei RheinBerg unter 02202 205-0. (ct)

