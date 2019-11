Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch am helllichten Tag

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (19.11.) brachen unbekannte Täter zwischen 06:15 Uhr und 18:10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Pützbusch ein. Bei dem Einbruch wurde eine Tür erheblich beschädigt. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ma)

