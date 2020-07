Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Busfahrer beleidigt - Polizei sucht Zeugen + Corona-Regelungen nicht immer eingehalten + Radfahrer schwer verletzt + Fahrzeugbrand + Sachbeschädigungen + Alkoholisiert unterwegs

Landkreis Verden (ots)

Busfahrer beleidigt - Polizei sucht Zeugen

Verden. Nach einer Beleidigung zum Nachteil eines Busfahrers am Samstag, den 4. Juli, wurden durch die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Nun werden mögliche Zeugen des Vorfalls gesucht. Gegen 11:30 Uhr betrat eine bislang unbekannte Frau am Bahnhof in Verden den Linienbus ohne Mund-Nasen-Bedeckung. Als der Busfahrer die Frau darauf hinwies, dass ohne Mund-Nasen-Bedeckung eine Nutzung des Busses nicht möglich sei, beleidigte diese den Mann. Im weiteren Verlauf spuckte die Frau zudem in Richtung des Busfahrers und entfernte sich vom Tatort.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte die Frau circa 1,70 Meter groß, schlank und zwischen 30 und 40 Jahren alt sein. Außerdem hat sie dunkle Haare. Zum Tatzeitpunkt war sie mit einem hellrosa Oberteil und einer hellen Hose bekleidet.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder der Frau geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden. Außerdem bittet die Polizei eine bislang unbekannte Frau, die sich zum Zeitpunkt der Tat im Bereich der hinteren Bustür aufhielt und möglicherweise Angaben zu dem Vorfall machen kann, sich ebenfalls zu melden.

Corona-Regelungen nicht immer eingehalten

Verden. Beschwerden aufgrund der lauten Musik einer sogenannten Autodisco erreichten die Polizei in Verden am Sonntagabend. Die Polizistinnen und Polizisten überprüften daraufhin die Situation vor Ort. Es stellte sich zudem heraus, dass die bestehenden Corona-Regelungen nicht durchgehend eingehalten wurden, woraufhin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Dieses wird nun durch den Landkreis Verden weiterbearbeitet.

Radfahrer schwer verletzt

Verden. Zu einem Zusammenstoß eines Fahrradfahrers und einer Radfahrerin kam es am frühen Sonntagnachmittag auf dem Radweg der Landesstraße 203. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die 56 Jahre alte Fahrradfahrerin auf dem Radweg der Thedinghauser Straße in Richtung Verden unterwegs, als der 52-jährige Radfahrer sie überholte. Hierbei kam es nach ersten Erkenntnissen zu einer Berührung der Fahrräder, woraufhin beide Personen stürzten. Der 52-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrzeugbrand

Kirchlinteln / A27. Aus bislang unbekannter Ursache geriet in der Nacht zu Montag auf der Autobahn 27 in Richtung Bremen vor der Anschlussstelle Verden Ost ein Auto in Brand. Der Fahrzeugführer brachte den Wagen auf dem Seitenstreifen zum Stehen und konnte gemeinsam mit seinem Beifahrer das Auto unverletzt verlassen. Der Brand wurde durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht. Die Autobahn war für rund 1,5 Stunden vollständig gesperrt.

Graffitis auf einem Spielplatz - Zeugen gesucht

Kirchlinteln. Zeugen werden nach einer Sachbeschädigung durch Graffitis auf einem Spielplatz in der Straße "Am Siel" gesucht. Bislang Unbekannte besprühten in der Nacht zu Montag die Wände eines Unterstandes und einen Holztisch. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, können sich unter der Rufnummer 04236-1480 an die Polizeistation in Kirchlinteln wenden.

Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Langwedel. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen kam es in der Suhrfeldstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang Unbekannte beschädigten eine Glasfläche am Eingang einer Sporthalle. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizeistation in Langwedel unter der Rufnummer 04232-7617 entgegen.

Alkoholisiert unterwegs

Achim. Einen 77 Jahre alten Autofahrer kontrollierte die Polizei am Sonntag auf der Bremer Straße. Ein im Rahmen der Kontrolle freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 1 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann veranlasst und der Führerschein einbehalten. Außerdem wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell