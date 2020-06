Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 10.06.2020.

Daun (ots)

Ereignis: Rollerfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ort: Kerpen, Ortslage

Zeit: 09.06.2020, 17.30 Uhr

Mit einem Rettungshubschrauber wurde eine 15- Jährige aus der VG Gerolstein in ein Trierer Krankenhaus geflogen. Die junge Rollerfahrerin war zuvor aus noch ungeklärter Ursache in der Ortslage Kerpen gestürzt. Anwohner fanden das Mädchen am Unfallort. Sie war ansprechbar, klagte aber über starke Schmerzen.

Ereignis: Toilettenhäuschen brennt nieder

Ort: Oberehe-Stroheich, Grillhütte

Zeit: 09.06.2020, 17.30 Uhr

Den Flammen zum Opfer gefallen war am gestrigen Nachmittag die Toilettenanlage der Stroheicher Grillhütte. Es konnte auch bei diesem Brand angenommen werden, dass ein Feuerteufel seine Hand im Spiel hatte. Angerückte Feuerwehrleute der umliegenden Ortschaften konnten bei Eintreffen nur noch den fast niedergebrannten Rest des Gebäudes erkennen. Die Kriminalpolizei nahm auch in diesem Fall die Ermittlungen auf. Der Schaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen, so erste Einschätzungen. Die Polizei Daun ersucht Zeugen nochmals dringend, sich zu melden, 06592-96260.

