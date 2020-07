POL-VER: Mehrere Fälle von falschen Polizeibeamten + Zeugen nach Unfallflucht gesucht + Auto nach Unfall abgeschleppt

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Mehrere Fälle von falschen Polizeibeamten

Osterholz-Scharmbeck. Mehrere Fälle von falschen Polizeibeamten registrierte die Polizei in Osterholz-Scharmbeck am Sonntagabend. In mindestens 11 Fällen gaben sich bislang Unbekannte als Polizisten aus. Die meldenden Bürgerinnen und Bürgern erkannten das Deliktsphänomen jedoch und beendeten die Gespräche. Ein Schaden wurde der Polizei bisher nicht gemeldet. Die Polizei hat nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Die unbekannten Täter und Täterinnen geben sich bei diesem Phänomen gegenüber den Angerufenen als Polizeibeamte aus. Sie fragen unter diesem Vorwand beispielsweise nach vorhandenen Vermögenswerten. Die Polizei empfiehlt, solche Anrufe sofort selbstständig zu beenden. Außerdem ruft die Polizei nie selbst unter der Nummer "110" an. Weitere Präventionstipps können hier abgerufen werden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lilienthal. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Sonntagmorgen auf der Worphauser Landstraße kurz hinter der Einmündung zur Wörpedorfer Straße. Ein Fahrzeugführer oder eine Fahrzeugführerin überfuhr ein Verkehrszeichen und zwei Leitpfosten und setzte die Fahrt nach ersten Erkenntnissen anschließend fort. Es entstand ein Schaden von rund 150 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Diese können sich unter 04298-92000 bei der Polizeistation in Lilienthal melden.

Auto nach Unfall abgeschleppt

Worpswede. Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Transporter kam es Sonntagvormittag auf der Landesstraße 153. Der 38-jährige Fahrer des Transporters beabsichtigte von der Straße "An der Bahn" in die Mevenstedter Straße einzufahren, als er nach ersten Erkenntnissen die 78 Jahre alte Autofahrerin übersah und es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Schaden von rund 6000 Euro. Das Fahrzeug der 78-Jährigen wurde abgeschleppt.

