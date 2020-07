POL-VER: Pressemeldung PI Verden/Osterholz, Samstag, 11.07.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Diebstahl eines Pkw Lilienthal - Zwischen Montag- und Freitagabend kam es in der Goebelstraße in Lilienthal auf dem Gelände eines Autohauses zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter begab sich auf das frei zugängliche Ausstellungsgelände und entwendete dort einen nicht zugelassen Pkw, Hyundai Tucson ix35. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Pkw-Scheibe eingeschlagen Osterholz-Scharmbeck - Am Freitagabend kam es zwischen 19 und 22 Uhr in der Straße Am Osterholze in Osterholz-Scharmbeck zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter schlug dabei die Heckscheibe eines VW Golf ein. Täterhinweise liegen nicht vor. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hund verstirbt nach Spaziergang - Verstoß gegen das Tierschutzgesetz Ritterhude - Der 60-jährige Hundehalter ging am Donnerstag mit seinem eineinhalbjährigen Hund auf verschiedenen Straßen in der Ortschaft Ritterhude spazieren. Einige Zeit nach Beendigung des Spaziergangs erbrach sich der Hund, fing an zu zittern und wurde apathisch. Schließlich verstarb der Hund. Bislang liegen keine Hinweise auf einen Giftköder vor. Dennoch werden die Hundehalter vorsorglich gebeten, auf mögliche Giftköder zu achten, um ihre Hunde zu schützen. Die Polizei ermittelt u.a. wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Trunkenheit im Verkehr Lilienthal - Am Freitagabend kam es in der Seeberger Landstraße in Lilienthal zu einer Fahrt unter Alkoholeinfluss. Dabei befuhr eine 65-jährige Frau aus Lilienthal mit ihrem Pkw die o.a. Straße, obwohl sie erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizeibeamten stellten eine Atemalkoholkonzentration von mehr als zwei Promille fest. Der 65-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

