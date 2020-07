Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Angestellte verfolgen Diebe

Dörverden (ots)

Zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt kam es bereits am Dienstagabend gegen 18:25 Uhr in der Straße "Wulfers Hoff". Eine Angestellte wurde auf den Diebstahl von Zigarettenschachteln aufmerksam und sprach die Männer an. Diese ergriffen die Flucht und zwei Angestellte nahmen die Verfolgung auf, konnten die Männer jedoch nicht mehr antreffen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der erste Mann circa 1,80 Meter groß sein, eine kräftige Statur und kurze, graue Haare sowie einen Drei-Tage-Bart haben. Zum Tatzeitpunkt war der Mann mit einem schwarzen T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet. Der zweite Mann dürfte 1,60 Meter groß und schlank sein. Außerdem dürfte er dunkles, kurzes Haar haben. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem weißen T-Shirt und einer grauen Hose bekleidet.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die auf die Männer aufmerksam geworden sein könnten. Hinweise nimmt die Polizeistation in Dörverden unter 04234-1325 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell