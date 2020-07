Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Im Haus überrascht

Riede (ots)

Ein Mann wurde in einem Einfamilienhaus in der Bruchstraße am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr überrascht. Der bislang unbekannte Mann betrat nach derzeitigen Erkenntnissen durch eine Tür das Haus, als sich die Bewohner im Garten aufhielten. Hierbei wurde er von einer Anwohnerin beobachtet, die den Mann im weiteren Verlauf ansprach. Bei dem Versuch, den Mann festzuhalten, stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Der Mann ergriff daraufhin samt Diebesgut die Flucht und konnte bei den umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen bislang nicht angetroffen werden. Die Polizei hat nun ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Mann circa 1,80 Meter groß sein und zwischen 25 und 55 Jahre alt. Außerdem dürfte er kurze, schwarze Haare sowie einen Vollbart haben. Zum Tatzeitpunkt dürfte er mit einer blauen Jacke oder einem roten Hemd und einer grauen Hose bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können oder verdächtige Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

