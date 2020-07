Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Feuerwehr löscht Mülltonne

Verden. Eine brennende Mülltonne der Seniorenresidenz an der Eitzer Straße löste in der Nacht auf Donnerstag einen Feuerwehreinsatz aus. Aus ungeklärer Ursache war die 1000 Liter Tonne in Flammen geraten, woraufhin die Brandbekämpfer und die Polizei Verden gegen 2:45 Uhr alarmiert wurden. Die Feuerwehr löschte das Feuer zügig ab, so blieb der Schaden gering.

Polizei warnt vor Wanderarbeitern an der Haustür

Achim. Das Polizeikommissariat Achim erhielt am Mittwochnachmittag Kenntnis über englischsprechende Personen, die im Stadtgebiet von Tür zu Tür gehen und Arbeit anbieten würden. Kurze Zeit später stellte eine Streifenwagenbesatzung in der Martin-Brüns-Straße tatsächlich die beschriebenen Männer fest. Bei ihnen handelte es sich um britische Wanderarbeiter, die von Haus zu Haus gegangen waren. Die Männer boten an der Haustür Handwerkerdienste wie Dach-, Pflaster- und Fassadenreparaturen bzw. -reinigungen an. Erfahrungsgemäß entspricht die Qualität der ausgeführten Leistungen oftmals nicht dem verlangten Preis und es kommt häufig zu Unstimmigkeiten. Da die ertappten Wanderarbeiter keine Erlaubnis für ihre Gewerbetätigkeit vorlegen konnten, mussten die zwei Briten (19 und 26 Jahre alt) an Ort und Stelle Sicherheitsleistungen in Höhe von jeweils 300 Euro zahlen. Zudem untersagten die Achimer Polizisten das weitere Klingeln an den Haustüren. Die Beamten raten dringend von Haustürgeschäften ohne Rechnungsausstellung und dem Nachweis einer amtlichen Eintragung ab, um sich gegebenenfalls nicht selber strafbar zu machen und betrügerische Schäden zu vermeiden.

Unfallfahrerin flüchtet

Verden. Am Mittwoch gegen 15:45 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Ford-Fahrerin auf der Lindhooper Straße auf einen vor ihr verkehrsbedingt abbremsenden Fahrer eines Lkw auf. Anstatt sich mit dem geschädigten 38-Jährigen wegen der Schadenregulierung auszutauschen, fuhr die Frau einfach weiter und beging somit Unfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Unfall im Kreuzungsbereich

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch gegen 11:30 Uhr kam es auf der Osterholzer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die Osterholzer Straße in Richtung Bördestraße. Im Kreuzungsbereich zur Pappstraße kam es schließlich zur Kollision mit einer 49-jährigen VW-Fahrerin, die aus der Pappstraße in die Kreuzung einfahren wollte. Bei dem Unfall erlitt die 50-Jährige leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den Autos beträgt rund 6000 Euro. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zeigte die Ampel für die Mercedes-Fahrerin Rotlicht an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-107

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell